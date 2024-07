Peneira para descobrir novos autores de novela continua em andamento na Gl

Na Globo existe uma visão até simplória sobre o processo de revelar novos autores de novela: só se ganha experiência na prática. Diante disso, cada um tem a responsabilidade de se apresentar em condições e conquistar seu espaço. Daí acreditar nas oficinas, em curso, para os horários das 18h e 19h, dadas as necessidades de investir na renovação do setor.

A expectativa, para os próximos anos, é já contar com dezenas de trabalhos dessas apostas à disposição. O horário considerado mais complicado, internamente, é o das sete da noite. Porém, a edição atual do CriaGlobo, com participação de roteiristas até experientes, deve render algumas alternativas para daqui três ou quatro anos.

Quanto à faixa das seis, existe também essa busca, mas de forma mais moderada e não tão urgente.

O problema é que deixou-se para agora um trabalho que há muito tempo se reclamava, para que não existissem problemas na reposição de nomes consagrados, como Manoel Carlos, Benedito Ruy Barbosa, Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, Silvio de Abreu... E como isso não foi feito no seu devido tempo, terá que acontecer de qualquer forma. As necessidades falaram mais alto.

TV Tudo

Barretos

Com direção de Márcio Trigo, que divide o roteiro com Claudio Torres Gonzaga, começam os trabalhos de "Festa do Peão de Barretos - O Filme".

Marjorie Gerardi e Rafael Cardoso lideram o elenco, como Ana Amélia e João Donato.

A história

“Festa do Peão de Barretos” vai contar a história de uma menina da roça, sonhadora e muito autêntica.

A protagonista, Ana Amélia, vive tocando sua viola e cantando nas fogueiras da fazenda onde ela e seu pai trabalham e sonha em se tornar uma cantora de sucesso. Uma jornada de muita música e romance ao lado de João Donato (Cardoso).

Deu o fora

Rafael Venturini, há tanto tempo à frente do “Superpop”, da Luciana Gimenez, deixou a Rede TV!.

Seria dele, também, a direção do novo programa do Ronnie Von, que até segunda ordem tem as suas primeiras gravações marcadas para hoje. Até o fechamento desta edição, ainda não havia a notícia da sua substituição.

Jornalismo

A Jovem Pan definiu a contratação de Roberto Motta, escritor, engenheiro e ex-secretário de Estado, para a apresentação de um programa semanal.

No dia 6, estreia “Conexão Motta”, com exibição todas as terças, 22h.

Tá andando

O projeto de uma série/novela, parceria do Jayme Monjardim com a Band, segue com entusiasmo das duas partes. Há o desejo de iniciar os trabalhos ainda no decorrer deste ano.

A propósito, das mais prestigiadas, a festa dos 45 anos de carreira do Monjardim, segunda à noite, em São Paulo.

Gato escaldado

Para evitar transtornos, como os observados com o remake de “Elas por Elas”, cujo domínio foi parar nas mãos de outra empresa, a Globo continua trabalhando na renovação de marcas de antigas novelas.

“Maria Maria”, “Sol de Verão”, “Baila Comigo” e “Em Família” estão aguardando prazo de apresentação de oposição no site de propriedades.

Retirada

Virgínia Fonseca gravou sábado passado o seu último programa no SBT e agora vai se dedicar à licença-maternidade.

Aguardar a chegada do terceiro filho com o cantor Zé Felipe. Virgínia, uma grande aposta da vice Daniela Beyruti, deixou vários programas inéditos.

Expectativa

A Band está confirmando a realização dos seus debates municipais, no dia 8, quinta da próxima semana, em 18 cidades, incluindo as capitais Manaus, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.

Em todos, além do mediador, três jornalistas serão convidados para perguntas.

Em particular

Naturalmente, o encontro em São Paulo é um dos que mais deve chamar atenção, entre outros motivos, porque a pesquisa da Quaest aponta os candidatos Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e José Luiz Datena tecnicamente empatados.

A mediação será de Eduardo Oinegue.

Só correria

Os jornalistas em Paris têm dificuldades de acompanhar tudo, porque as competições, muitas delas simultaneamente, estão espalhadas pela cidade.

Mas o que impressiona mesmo é o esquema de segurança. Tem policiais o tempo todo nas ruas.

Bate – Rebate

• SBT vai transmitir Real Madrid e Atalanta pela Supercopa da Europa, dia 14, às 16h.

• Helga Nemetik, atualmente em cartaz com “Não conta pra Ninguém” em São Paulo, vai voltar aos palcos cariocas na comédia musical romântica “Detalhes de Nós Dois”...

• ... Estreia marcada para o dia 30 de agosto, no Teatro Clara Nunes, ao lado do ator Pedro Henrique Lopes, que também assina o roteiro.

• O espetáculo “Reconciliação”, uma adaptação de Solange Castro Neves, Thalma Bertozzi e Vitor de Oliveira, estreia domingo no Teatro União Cultural, em São Paulo...

• ... O elenco reúne Eduardo Martini, Carol Hubner, Custódio Júnior, Viviane Alfano, Luciana Riccio e Catita Soares.

• Patrícia França é outro nome muito conhecido das novelas, que também está no elenco de “Princesa Adormecida”, dia 15 nos cinemas.

• O ator Pedro Nercessian, que esteve em “Reis – A Consequência”, fará a série “Praia dos Ossos” na Max...

• ... E o Stepan, tio, também foi chamado para a mesma produção.

• Após receber Lobão, Edgard Scandurra, Dinho Ouro Preto e Marcelo Nova, Dani Mel conversa com Sérgio Britto, membro fundador do Titãs, neste domingo, às 19h, no “Caixa Acústica - O som que vem da garagem”, da Rádio Cultura Brasil...

• ... No programa, o músico conta detalhes sobre a criação de sucessos como “Enquanto Houver Sol”.

C´est fini

Como a marca “The Chef” pertence à Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., tudo caminha para que Edu Guedes, agora fora de lá, passe a fazer uso de um novo título, nesse retorno à Rede TV!. Ou quem sabe, até, o antigo “Edu Guedes e Você”.

Como outra mudança, o programa, antes realizado na produtora do apresentador, passa a ser feito na própria Rede TV!. Estreia em agosto.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!