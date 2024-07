Casa do Olhar Luiz Sacilotto abre inscrições para curso de arte urbana

A Casa do Olhar Luiz Sacilotto, em Santo André, está com inscrições abertas para o curso “Escola Livre de Arte Urbana”, com Thiago Vaz, artista visual e arte-educador. A atividade tem início em 3 de agosto e segue até 28 de setembro, das 10h às 13h. Os interessados devem se inscrever pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvtFKpPCF_vYLql6V_qtWv14Ffv2ZePOT_tNIUiEwTAxfMOw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.





O curso tem um total de oito encontros de três horas cada um e proporciona apreciação e prática das diferentes vertentes de arte urbana, como grafitti, lambe-lambe, sticker, stencil, interferências, e demais intervenções artísticas realizadas no espaço público. Permitirá o experimento de diferentes técnicas e a reflexão sobre elas.





Thiago Vaz - Em seu trabalho existe um recorte especial sobre a arte urbana: graffiti e street art; pesquisa sobre os modos de ocupação com arte nos espaços públicos: zonas e territórios. O artista também explora outras mídias e suportes diversos, como pintura e gravura; arte digital, site especific e interferências espaciais.





Possui formação em comunicação social pela Faculdade Editora Nacional (FAENAC, de São Caetano do Sul, concluída em 2008) e Residências artísticas, como no ateliê Amarelinho, São Paulo, Brasil, 2014, e no Salzant Artistic Residence, Linz, Áustria, 2015.





Vaz trabalha com artes visuais desde 2001 e ao longo da sua trajetória participou de exposições coletivas e realizou intervenções artísticas em diversas cidades brasileiras, com o apoio de importantes instituições, como o Sesc São Paulo (2010, 2012), Centro Cultural Banco do Brasil — CCBB São Paulo (2010); Museu Afro Brasil Emanuel Araújo (2014); e realizou exposição individual na Casa do Olhar Luis Sacilotto (2018).





No exterior, Vaz participou da exposição coletiva “Hohenrausch”, no OO Kultur Quartier (Áustria, 2015), onde também realizou a pintura mural no projeto Mural Harbor (Áustria, 2017).





O artista recebeu o prêmio de trajetória artística Lei Aldir Blanc 2020, na cidade de Ribeirão Pires; é colaborador em diversos projetos culturais e sociais em parcerias com ONG e coletivos, como a ONG Ação Educativa, Coletivo Graffiti com Pipoca, Espaço Cultural JAMAC e Coletivo L.E.I.A. – Aquarela com Grafite.