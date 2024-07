Surto de Dona Patroa em Renascer faz com que ela tente seduzir Norberto

Não tem como negar que Dona Iolanda, papel de Camila Morgado em Renascer, é um dos melhores papéis da novela das nove da Globo. E nesta semana ela vai chamar a atenção mais uma vez.

Tudo porque seguirá sofrendo de saudades de Rachid, personagem de Almir Sater. E o pior é que, desta vez, ela e Norberto, a quem Matheus Nachtergaele dá vida, terão uma ideia bem inusitada: ela se vestirá de Jacutinga, para aplacar as saudades que ele sente de seu grande amor; e ele se vestirá como Rachid.

Resultado: Dona Patroa vai acabar tentando seduzir Norberto. Pois é!

Mas ainda tem mais: Norberto levará um susto daqueles ao ver que Rachid está de volta, avisando a Rachid que Dona Patroa está brava por ele ter demorado tanto tempo para retornar.

No final, no entanto, Dona Patroa e Rachid se acertam e ficam juntos no folhetim global.