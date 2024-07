Exigências de Robert Downey Jr. para interpretar novo personagem da Marvel são reveladas por revista

De herói para vilão! Robert Downey Jr., nosso eterno Homem de Ferro, foi anunciado como o mais novo vilão do Universo Marvel, o personagem Doutor Destino.

Durante o painel na Comic-Con San Diego no último fim de semana, o ator foi anunciado no novo filme da MCU para 2026. Mas, para fazer o novo papel, Robert teria feito uma série de exigências na cláusula contratual, as quais foram reveladas pela revista Variety.

O primeiro pedido teria sido a contratação dos diretores Joe e Anthony Russo para a franquia. Além disso, ele teria exigido que a Marvel bancasse todas as suas viagens de jatinho particular durante as gravações para que ele conseguisse encontrar a família. Ele também pediu uma equipe de segurança particular e deve passar os dias nos sets em um acampamento luxuoso de trailers somente para o ator.

Mas quem é o Doutor Destino e qual a ligação dele com o Homem de Ferro? Doom, um cientista genial que nasceu no país fictício Latvéria, é considerado por muitos fãs como o melhor vilão de todos os tempos. Ele utiliza máscara de ferro e armadura, além de uma capa verde, com um exército de robôs. Os fãs buscaram nos quadrinhos e encontraram que Tony Stark estudou com o vilão na faculdade.

E aí, você acha que Robert vai vingar como vilão?