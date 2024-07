Internautas resgatam declaração de Simone Biles sobre Rebeca Andrade: - Ela é a que mais me assusta

Os brasileiros estão na ansiedade para acompanhar as disputas entre Simone Biles e Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris. As duas se enfrentarão em cinco finais de ginástica, sendo elas as provas de salto, trave, solo, individual geral e final por equipes. A primeira acontece nesta terça-feira, dia 30.

Já na torcida pela ginasta brasileira, internautas começaram a resgatar alguns registros antigos das atletas. Um deles saiu diretamente de O Retorno de Simone Biles, minissérie documental da Netflix que acompanha Simone após desistir de várias provas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2021 para cuidar de sua saúde mental. Em um trecho em que a equipe da norte-americana falava sobre a evolução da modalidade, Simone menciona Rebeca:

- Rebeca Andrade, ela é a que mais me assusta.

Rivalidade saudável!

Apesar de se enfrentarem nas Olimpíadas, as ginastas possuem uma relação saudável e já foram vistas diversas vezes interagindo em clima descontraído. Um momento que voltou a circular na web foi quando Simone e Rebeca foram filmadas dançando juntas enquanto curtiam a festa de encerramento do Mundial de Ginástica Artística em 2023.