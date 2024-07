Cariúcha sai em defesa de Patrícia Abravanel e comenta saída de Eliana do SBT: As pessoas são muito invejosas

Cariúcha deu o que falar ao participar do De Frente com Blogueirinha na noite da última segunda-feira, dia 29. A apresentadora do Fofocalizando, do SBT, comentou assuntos espinhosos, como a saída de Eliana do SBT e a suposta polêmica com Patrícia Abravanel.

- As pessoas que brigam com a Patrícia, disse Cariúcha.

Então Blogueirinha rebateu:

- Então, foi a Eliana que brigou com a Patrícia?

E Cariúcha continuou:

- Acho que foi, foi a Eliana. Não é culpa da Patrícia, não. As pessoas são muito invejosas, não estou falando só da Eliana. A Patrícia é talentosa e herdeira, e as pessoas têm inveja. A Eliana não é popular igual a Patrícia, as pessoas têm raiva de quem já nasceu herdeira. A Patrícia, além de ser herdeira, tem talento, as pessoas não aceitam que ela é do povo, é popular, é rica, é tudo. Ela não é aquela coisa engessada, patricinha, ela é o Silvio Santos de saia.

Eita!