Bolsas da Europa fecham mistas antes de decisões de BCs; Lisboa cai com tombo do CTT

As bolsas europeias fecharam sem sintonia nesta terça-feira, 30, após dados de crescimento da zona do euro, balanços corporativos e com cautela antes de decisões de juros nos Estados Unidos e no Reino Unido nos próximos dias. O mercado de Lisboa foi destaque negativo após tombo das ações da CTT em reação ao anúncio de queda de lucro. Paris e Frankfurt subiram, enquanto Londres rondou a estabilidade.

Em Londres, o FTSE 100 fechou com queda de 0,22%, aos 8.274,41 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,56%, encerrando o dia em 18.424,13 pontos. Em Paris, o CAC 40 terminou em 7.474,94 pontos, com alta de 0,42%. As cotações são preliminares.

Em Lisboa, o índice PSI 20 caiu 0,89%, aos 6.639,25 pontos, pressionado pelas ações dos CTT, que recuaram 11,6%, um dia depois de os Correios de Portugal terem divulgado uma queda de 24% do resultado líquido para 19,8 milhões de euros no primeiro semestre.

Os papéis do Standard Chartered avançaram 6,36%. O banco anunciou uma recompra de ações de US$ 1,5 bilhão e elevou a previsão de resultado no ano, enquanto o lucro ficou abaixo do esperado no segundo trimestre. Ainda no mercado inglês, a petrolífera BP, que também divulgou balanço, fechou em queda de 0,30% em meio à queda do petróleo. As ações chegaram a subir inicialmente após a companhia superar as expectativas de lucro e elevar seu dividendo.

As ações da Diageo caíram 5,43% depois de o grupo de bebidas detentor da marca Johnnie Walker anunciar o primeiro declínio de vendas desde 2020.

Entre os dados macroeconômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro avançou mais que o esperado no segundo trimestre, apesar de uma inesperada contração da economia da Alemanha, a maior da Europa. Em outras partes do bloco, França e Espanha cresceram mais do que o previsto e Itália teve desempenho em linha com as expectativas. Na Alemanha, a inflação ao consumidor (CPI) teve taxa anual de 2,3% em julho, levemente acima da previsão.

Os investidores seguiram ainda cautelosos diante de decisões de política monetária nos EUA, na quarta-feira (31), e no Reino Unido, na quinta-feira, dia 1º de agosto.

Em Madri, o Ibex 35 fechou em alta de 0,76%, aos 11.202,60 pontos. O FTSE MIB, de Milão, encerrou aos 33.728,78 pontos, com alta de 0,26%. As cotações são preliminares. *Com informações da Dow Jones Newswires.