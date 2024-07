Iran Malfitano faz homenagem na praia com família para se despedir do pai

Vá em paz! Iran Malfitano se despede do pai com uma linda homenagem na última segunda-feira, dia 29, reunindo sua família no lugar que ele amava, a praia.

Iran Malfitano Arantes faleceu no dia 25 de julho, em Vitória, no Espírito Santo. O pai era apaixonado pelo mar, então eles decidiram ir até a praia da Curvada Jurema, também em Vitória, para se despedirem de um jeito intimista.

O ator postou em suas redes sociais o registro do momento familiar ao lado da mãe, Cecilia Hermeto, e das irmãs, Luiza e Thaiza:

Momento de conexão com nosso pai (marido e avô) amado que se foi..., mas que continua cuidando de nós agora junto com nosso Senhor Jesus! Esse era o local que ele mais amava. NÓS TE AMAMOS!, diz a legenda da postagem da família.

Que o Iran descanse em paz e que essa despedida traga conforto para a família!