Brasil tem dia de ‘quase’ na luta por medalhas em Paris

Diferentemente do desempenho de domingo, quando conquistou três medalhas – duas no judô (prata e bronze) e uma no skate (bronze) – nos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil bateu na trave nas modalidades disputadas ontem na França – as baterias do surfe seguiram após o fechamento desta edição, no Taiti.

Grande esperança do País após o ouro na edição brasileira da Olimpiada, em 2016, no Rio, a judoca Rafaela Silva foi desclassificada na briga pelo bronze na categoria até 57 kg, diante da japonesa Haruka Funakubo, por ‘mergulho’. quando o atleta utiliza a cabeça para derrubar o adversário, golpe proibido.

Já no skate, Kelvin Hoefler ficou pelo caminho. Prata nos Jogos de Tóquio, em 2021, no skate street, o brasileiro de 31 anos terminou a final em sexto lugar. O ouro foi do Yuto Horigome, agora bicampeão olímpico. A prata e o bronze ficaram, respectivamente, com o americano Jagger Eaton e o compatriota Nyjah Houston.

Beatriz Haddad teve dia de sentimentos distintos em Paris. A principal tenista do País amargou dura eliminação em simples – perdeu para a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, por 2 a 0, com duplo 6/4, pela segunda rodada, mas sem tempo para lamentação, venceu nas duplas, ao lado de Luisa Stefani. Elas fizeram duplo 6 a 4 sobre as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang, avançando às oitavas de final.

No boxe, Beatriz Ferreira, prata na última edição dos Jogos, estreou com vitória ao derrotar americana Jajaira Gonzalez, por decisão unânime dos cinco jurados na categoria até 60 kg. Nas quartas de final, amanhã, ela enfrentará a holandesa Chelsey Heijnen.

O vôlei feminino estreou com vitória fácil por 3 a 0 (25/14, 25/13 e 25/12) sobre o Quênia e volta à quadra na quinta, frente ao Japão.

No surfe, Gabriel Medina avançou às quartas de final na Polinésia Francesa ao bater o japonês Kanoa Igarashi e agora vai enfrentar o compatriota João Chianca, o Chumbinho, que despachou o marroquino Ramzi Boukhiam.

No badminton feminino, o Brasil venceu uma partida pela primeira vez na história dos Jogos com Juliana Viana. Ela derrotou Sin Yan Happy Lo, de Hong Kong, pela segunda rodada da fase de grupos, por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/14.

Hande e basquete visam reabilitação