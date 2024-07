Festival de Inverno atrai 225 mil pessoas e supera 2023

A 23ª edição do FIP (Festival de Inverno de Paranapiacaba) teve seu encerramento com público superior ao registrado no ano passado. Durante dois fins de semana (dias 20, 21, 27 e 28 de julho), o evento reuniu cerca de 225 mil pessoas, segundo balanço dos organizadores, superando os 200 mil visitantes da última edição. Os presentes puderam aproveitar diversas apresentações culturais, opções gastronômicas e todo o contexto histórico da região, incluindo a tradicional neblina da vila inglesa de Santo André.

A programação contou com mais de 80 atrações artísticas, culturais e de lazer e ultrapassou o número de 400 artistas envolvidos, sendo 250 da região. A programação musical aconteceu em três palcos principais (Mercado, Rua Direita e Viradouro), mas a arte e a música praticamente tomaram conta da vila inglesa, espalhadas por toda parte durante os quatro dias do evento. Houve programação cultural itinerante, na Biblioteca Ábia Ferreira Francisco e na plataforma do Expresso Turístico, durante a chegada dos trens.

“Fechamos mais um Festival de Inverno em Paranapiacaba com absoluto sucesso. Foi o maior festival da história de Santo André, um grande sucesso para a própria vila, para os empreendedores e para a cidade. Quem esteve lá viu uma vila linda e bem cuidada, em sua melhor fase”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A 23ª edição do FIP trouxe ainda novidades para Paranapiacaba, como a entrega do Cine Lyra, segundo cinema mais antigo do Brasil, reaberto após passar por obras de restauro e voltando a exibir filmes depois de muitas décadas. Nosferatu, considerado um dos primeiros filmes de terror da história, filmado em 1922, inaugurou a sala de cinema no primeiro fim de semana do festival, que era voltado para o gênero fantástico.

A restauração do espaço contemplou quatro edificações centenárias, incluindo edifício multiuso, brinquedoteca, Salão Foyer e o cinema, além de dois anexos, a antiga torre de projeção e dois sanitários externos. As obras receberam investimento de R$ 5 milhões, com recursos do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), CPMU (Conselho Municipal de Política Urbana) e Prefeitura.

A solidariedade também fez parte do FIP, com doações de alimentos não perecíveis, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade da cidade – o total arrecadado, porém, não foi divulgado.