Simulado de roubo a banco mobiliza PM em Santo André

Uma das vias mais movimentadas de Santo André foi palco ontem de um exercício simulado de roubo com retenção de vítimas em uma agência bancária do Banco do Brasil, realizado pelo 6° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), da Polícia Militar. A ação ocorreu no Centro, na Rua Senador Flaquer, e visou preparar os agentes para situações de alta complexidade envolvendo crimes no setor.

O treinamento começou durante o início da noite, quando a equipe do 6° Baep isolou a área ao redor da agência. A simulação recriou um cenário de roubo a banco com reféns, em que os policiais tiveram que lidar com a tensão e a urgência de uma situação real. O comandante interino do 6° Baep, João Francisco Terron, explicou a importância desses exercícios para a formação e a prontidão da tropa.

“Temos um treinamento intenso e diário, e este é um dos tipos que realizamos, voltado para o atendimento de ocorrências em agências bancárias e no comércio em geral. Quando ocorre o caso de uma pessoa ser retida por um meliante, por exemplo, essas ocorrências acontecem. Escolhemos um desses treinamentos para realizar na área central de Santo André, onde o crime talvez tenha mais condição de acontecer, para que a população também pudesse observar”, afirmou Terron.

No exercício, um incidente é relatado na Rua Gertrúdes de Lima. Testemunhas afirmam ter visto dois indivíduos subindo a rua, ambos usando moletom escuro e capuz. Eles abordam um casal dentro de um Volkswagen Fox. Logo após o incidente, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informa sobre o roubo do veículo via rádio. Na sequência, temos o veículo com as características informadas estacionado em frente ao Banco do Brasil, já na Rua Senador Flaquer.

No local, desembarcam um dos criminosos e uma mulher – a vítima –, e ambos entram na agência bancária. Outras duas pessoas, o marido da vítima e o comparsa do bandido, permanecem no interior do veículo. Novamente o Copom é acionado. Um denunciante afirma que a mulher está visivelmente nervosa e chora, enquanto o homem a força a passar a senha, já dentro da unidade bancária. O relato é rapidamente transmitido pelas autoridades. O monitoramento da cidade de Santo André também confirma a visualização do veículo através das câmeras de segurança na região.

Com base nas informações do Copom e do monitoramento, o policiamento nas imediações é acionado para se dirigir ao ponto determinado, com uma viatura da Polícia Militar enviada ao local. Sob a proteção de atiradores já posicionados, os agentes avançam com técnicas de abordagem para deter os criminosos e garantir a segurança da vítima. O primeiro bandido, que estava dentro da agência, é alvejado – a mulher é liberada –, enquanto o segundo é imobilizado por um dos cães do Baep após deixar o veículo.

A ação foi acompanhada pela população, que observava atenta à movimentação no Centro de Santo André.





CASOS

Nos últimos meses, a modalidade de roubo a banco tem sido cometida com frequência na região. Neste mês, uma agência bancária foi furtada na Avenida Portugal. Em junho, também em Santo André, três suspeitos conseguiram escapar após uma tentativa de assalto a uma agência na avenida Dom Pedro II. Em abril, dois homens, de 34 e 36 anos, foram presos em flagrante após furtarem duas agências bancárias em Mauá e Ribeirão Pires.