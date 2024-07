Silvana Medeiros será a vice de Gilvan na disputa pelo Paço

Pré-candidato a prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB) anuncia hoje Silvana Medeiros (Avante) como sua pré-candidata a vice, disseram fontes ao Diário. O anúncio oficial acontece hoje, às 12h30, no escritório político do tucano.

Suplente de vereadora, Silvana Medeiros obteve 1.665 votos na eleição de 2020. Ela assumiu a cadeira na Câmara em duas oportunidades na atual legislatura.

Silvana tem realizado agendas junto de Gilvan e do prefeito Paulo Serra (PSDB). Na semana passada, ela levou cerca de 400 pessoas ao Clube Atlético Aramaçan para o lançamento de sua pré-candidatura a vereadora. O evento contou com as presenças dos dois tucanos.