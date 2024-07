FIlho de Léo Magalhães e da influenciadora Josi Neves nasce no carro

Visitinha da cegonha! Até no mundo dos famosos as famílias não param de aumentar, e em 2024, vários famosos estão comemorando a chegada dos filhos. No dia 28 de julho, os papais Léo Magalhães e Josi Neves levaram um susto com a chegada do pequeno Rick.

Claro, o parto era esperado, mas o pequeno acabou nascendo de surpresa em um carro, nos Estados Unidos. Em suas redes sociais, a mamãe contou:

Dessa vez não vou ter uma foto legal do parto. Mas vou deixar essa, uma das poucas para registrar esse momento épico em nossas vidas. Ele tinha acabado de nascer dentro do carro. Foi tudo muito rápido. Tinha até avisado a fotógrafa que a bolsa tinha estourado e que já iria para a maternidade. Mas não chegamos a tempo, nosso bebê nasceu no caminho, um parto a jato, na rodovia sem ter lugar para parar direito. Mas no final deu tudo certo. Quase chegando na maternidade a doula nos encontrou e foi ela mais minha irmã e minha mãe que me ajudaram a dar a luz. Papai estava fazendo show no Brasil e não pode estar presente.

E continua:

Acho que estou em êxtase até agora, virada sem conseguir dormir. Mas com o coração explodindo, cheio de gratidão por primeiramente sentir o cuidado de Deus em casa detalhe, como Ele cuidou e cuida! Depois vou fazer o relato de parto para vocês com calma. Desde já obrigada pelas inúmeras mensagens, aqui e no WhatsApp, aos pouco vou respondendo. Coração cheinho de gratidão! Seja bem vindo, Rick. Te amo minha vida. Você chegou para multiplicar todo amor.