Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt é hospitalizado após acidente

Um dos filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt teria sofrido um acidente na última segunda-feira, dia 29. Segundo informações do TMZ, Pax Jolie-Pitt teria batido sua bicicleta elétrica em um carro e precisou ser levado ao hospital.

Fontes da polícia teriam relatado ao veículo que o jovem de 20 anos de idade estava transitando por uma rua movimentada de Los Angeles, nos Estados Unidos, quando acabou batendo na traseira de um carro parado no cruzamento ao se aproximar de um sinal vermelho. O problema é que o herdeiro do ex-casal de atores supostamente não estava usando capacete no momento do acidente. Porém, como as leis do uso do equipamento de proteção na Califórnia dependem do modelo da bicicleta, não se sabe se era obrigatório que o filho de Angelina e Brad estivesse usando capacete.

O motorista teria saído para verificar como Pax estava após a colisão e paramédicos também chegaram ao local para prestar socorro após serem acionador. Testemunhas teriam relatado que o jovem estava com dor no quadril e sofreu um pequeno ferimento na cabeça, o que fez com que fosse levado a um hospital, onde teria permanecido estável e com previsão de receber alta em breve. A preocupação inicial dos profissionais de saúde era de que ele pudesse ter sofrido uma pequena hemorragia cerebral.