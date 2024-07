Igor Camargo rebate comentário de Zezé Di Camargo sobre herança: Eu não falei isso

Tem espacinho aí para mais uma polêmica na família Camargo? Pois bem, como você viu aqui, Zezé Di Camargo deu o que falar ao contar qual teria sido a reação dos filhos ao descobrir da gestação da noiva, Graciele Lacerda. Tudo porque, segundo o cantor, o trio - que é fruto do antigo casamento com Zilu Godoi - teria pedido para que ele aumentasse o patrimônio para que eles não tivessem problemas com a herança.

No entanto, Igor Camargo não gostou nada de ver a declaração do pai. Em suas redes sociais, na última segunda-feira, dia 29, ele fez questão de se defender dizendo:

Já respondi a alguns canais, mas quero reforçar: JAMAIS faria esse tipo de comentário, nem de brincadeira! Eu não falei isso em nenhum momento. Até porque trabalho e se eu puder escolher quero meus pais vivendo para sempre? Eu sou o financeiro dele, e sou o primeiro a falar para ele aproveitar o dinheiro que conquistou duramente na vida, a curtir mais e trabalhar menos!

Eita! Vale lembrar que, além de Igor, Zezé ainda é pai de Wanessa e Camilla.