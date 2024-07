Australianas continuam brilhando na natação e O?Calaghan leva 200m livre com recorde olímpico

A australiana Mollie OCallaghan superou a compatriota Ariarne Titmus, nesta segunda-feira, na Arena La Défense, e, com direito a recorde olímpico, conquistou a medalha de ouro nos 200 metros livre feminino.

Em uma final bastante disputada, OCallaghan assumiu a dianteira nos 50 metros finais e fechou sua participação com o tempo de 1min53s27, apenas 0s54 à frente de Titmus, que defendia o primeiro posto e o recorde olímpico conquistados na prova em Tóquio. Siobhan Haughey, de Hong Kong, completou o pódio com o bronze.

Antes da prata conquistada nos 200 metros, Titmus havia sido o destaque da Austrália no último sábado, quando faturou o ouro nos 400 metros livre, superando a norte-americana Katie Ledecky e a canadense Summer McIntosh.

Além de OCallaghan, 20 anos, as outras finais desta segunda-feira consagraram outros jovens nadadores. O fenômeno canadense Summer McIntosh, de apenas 17 anos, não quebrou o próprio recorde mundial, mas alcançou o topo do pódio ao vencer os 400 metros medley, em 4min27s71, à frente das norte-americanas Katie Grimes (4min33s40) e Emma Weyant (4min34s93).

No masculino, o romeno David Popovici, 19 anos, venceu os 200 metros livre e conquistou seu primeiro ouro olímpico, com o tempo de 1min44s72. Apenas 0s2 atrás, o britânico Matthew Richards ficou com a prata, enquanto o norte-americano Luke Hobson levou o bronze.

Nos 100 metros costas masculino, o italiano Thomas Ceccon, 23 anos, levou o ouro, encerrando a prova à frente do chinês Xu Jiayu e do norte-americano Ryan Murphy. Já a sul-africana Tatjana Smith foi a mais rápida nos 100 metros peito feminino, finalizando a prova em 1min05s28. A chinesa Tang Qianting ficou com a prata e a irlandesa Mona McSharry, com o bronze.