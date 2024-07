Mauaense recebe R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista

O mauaense que ganhou R$ 1 milhão no sorteio da Nota Fiscal Paulista recebeu ontem seu prêmio na sede da Sefaz (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, na Capital. Trata-se de um operador de máquinas (cujo nome não foi revelado por questões de segurança), Outras cinco entidades beneficentes sorteadas na 188ª extração do programa receberam o valor de R$ 100 mil cada.

O novo milionário, de 38 anos, disse que pretende usar parte do prêmio para quitar seu apartamento, além de investir o restante. Ele concorreu somente com três bilhetes eletrônicos, sendo participante do programa desde outubro de 2011. “Vou investir em minha família, na minha filha e ter um pouco mais de tranquilidade”, contou.

A Nota Fiscal Paulista também premia, mensalmente, cinco entidades beneficentes de todo o Estado que participam do programa com o prêmio de R$ 100 mil, cada. Em julho, as sorteadas foram o Gpac (Grupo de Proteção aos Animais Carentes), de Limeira; a Arca (Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes), de Araçatuba; o Instituto Verdescola, de São Sebastião; o Instituto Prof, de São Paulo e a Associação Filantrópica Católica Ortodoxa, de Santos.

A cerimônia de premiação de julho e entrega dos cheques simbólicos contou com a participação de Luiz Marcio de Souza, subsecretário da Receita Estadual, e Marcel Siqueira, diretor de Atendimento, Gestão e Conformidade, além de familiares e representantes das cinco entidades que também foram premiadas.

Na ocasião, a presidente do Gpac, Luciane Sampaio, destacou a importância do recurso recebido para a manutenção da entidade que desenvolve, junto ao poder público, políticas de castrações de animais para evitar a procriação indiscriminada e busca encontrar lares definitivos para os animais resgatados em Limeira. Enquanto esperam uma família carinhosa e responsável para adotá-los, a função do Grupo é dar todos os cuidados veterinários necessários. “Esse dinheiro é muito bem-vindo já que sobrevivemos somente de doações e nossos gastos são muito altos. A partir de agora, vamos poder dizer mais sim aos casos que muitas vezes precisamos negar para dar conta de tudo”, ressaltou.

Patrícia Cardoso Soares, diretora adjunta da Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes (Arca), de Araçatuba, levou o prêmio de R$ 100 mil para a instituição pela primeira vez. “Vamos destinar o dinheiro para construção de um refeitório e ampliar nossos espaços de recreação”, destacou. A ONG é responsável por oferecer assistência social e educativa a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio de atividades educativas, culturais, esportivas e profissionalizantes.