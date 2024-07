Filme Maníaco do Parque, que conta a história do assassino em série ganha teaser e data de estreia

Maníaco do Parque, filme sobre o serial killer Francisco de Assis Pereira, ganhou teaser nesta segunda-feira, dia 29, acompanhado da data de estreia. A produção contará a intensa busca da imprensa na década de 1990 para desvendar a identidade do homem que atacou 21 mulheres, matou dez e desovava seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo.

O filme estreia no dia 18 de outubro e conta com Silverio Pereira, que interpreta o maníaco, Marco Pigossi, Giovanna Grigio, Xamã, Mel Lisboa, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas no elenco.

O filme também ganhará um documentário sobre o caso criminal, que conta a perspectiva das vítimas, das famílias e de quatro sobreviventes. A produção foi intitulada de O Maníaco do Parque: A História não Contada e os dois projetos são produzidos pela Santas Rita Filmes, que também produziu os filmes inspirados no caso criminal da Suzane Von Richthofen.