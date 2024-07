Fabiana Justus conta que fará nova cirurgia para retirar tumor benigno: - É uma operação simples

Nesta segunda-feira, dia 29, Fabiana Justus contou que precisará passar por uma nova cirurgia para retirar um tumor benigno. Segundo ela, a operação não tem relação com o tratamento da leucemia mieloide aguda, que vem realizando há alguns meses.

- É uma operação simples, graças a Deus, e não tem absolutamente nada a ver com o diagnóstico de nada do que eu tive. Eu já tinha? É um nódulo que eu tenho benigno na paratiereoide, que fica ao lado da tireoide. Meu endócrino descobriu em um exame de rotina há muitos anos. Com os tratamentos que eu fiz, o nódulo desregulou o cálcio do corpo. É uma cirurgia simples, eu estou super apta a fazer.

A influenciadora ainda pediu o apoio dos fãs e demonstrou positividade:

- Se eu puder pedir mais uma vez as orações de vocês. Cirurgia é sempre cirurgia, a gente fica tensa, mas vai dar tudo certo, tenho certeza.