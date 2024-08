Revista Raízes. Fundação Pró-Memória. Projeto Editorial. A transmutação cultural... ...em parceria com o Diário.

Crônicas em livro

Texto: Oscar Garbelotto

Para mim, o maior progresso cultural na cidade, deve-se à criação da Fundação Pró Memória, da revista Raízes e do Projeto Editorial.

Merece destaque o evento cultural realizado em parceria com o Diário do Grande ABC e SESC, denominado “Transmutação Cultural do Grande ABC”.

O evento reuniu as maiores autoridades da cultura do Estado, na Universidade, durante uma semana, discutindo e analisando as políticas culturais. Ao final mereceu um caderno especial detalhando todo o evento.

PRÓ-MEMÓRIA

Quanto à criação da Fundação, da “Raízes” e do Projeto Editorial, todo o ocorrido fazia parte de um grande projeto denominado “Pró Memória”, estabelecido pela portaria 11.395/89 baixada pelo prefeito Olinto Tortorello.

O projeto foi sempre tratado por Aleksandar Jovanovic, então diretor de Comunicação, e por nós.

Aleksandar apresentou a ideia da revista. A número 1 de “Raízes” data de julho de 1989. Também Aleks sugeriu a publicação de livros sobre a História de São Caetano.

Levada ao prefeito em almoço nas vésperas do Natal de 1990, a solicitação feita por Aleks, Oscar e Henry Veronesi foi de pronto aprovada. O primeiro livro, “Nostalgia”, de Manoel Claudio Novaes, data de 1991.

NOTA DA MEMÓRIA

“Memória” participou do ato em que o “Projeto Editorial” foi apresentado. Um encontro no gabinete do prefeito Tortorello, ainda no antigo Paço da Avenida Goiás. Presenças de Oscar Garbelotto, Aleksandar Jovanovic e dos autores dos três primeiros livros do projeto, além do prefeito.

Estabeleceu-se que Manoel Novaes reuniria crônicas de sua autoria publicadas nos jornais locais, o que resultou numa obra belíssima, que precisaria ser republicada.

José de Souza Martins publicaria o livro “Subúrbio” e “Memória” faria o livro com a história dos bairros da cidade. Um momento riquíssimo na construção da Memória de São Caetano.

Crédito das fotos 1 e 2 – Coleção: Oscar Garbelotto

FLÂMULAS. A simbologia do Centenário, clube que promovia as festas de São João na década de 1950, e a lembrança da nova sede da Associação Cultural e Artistica de São Caetano (Acascs), nos altos do Cine Vitória, em 1962

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 31 de julho de 1994 – Edição 8767

EDUCAÇÃO – Volta às aulas, em 1º de agosto (de 1994), movimentava 600 mil alunos no Grande ABC.

FUTEBOL – O ex-jogador profissional do Santo André, o atacante Bona, apresentado como o principal trunfo do Jardim Ana Maria para enfrentar o Guaraciaba naquele domingo. Jogo marcado para o Estádio Bruno Daniel, válido pelo título do Campeonato da Divisão Especial de Santo André.

MEMÓRIA – Os Rodrigues Vieira, da família do curandeiro Vicente Rodrigues Vieira, protetor espiritual da página Memória.

EM 1º DE AGOSTO DE...

1899 - Inaugurada a estação Campo Grande, da "São Paulo Railway", entre o Alto da Serra (Paranapiacaba) e Rio Grande (da Serra).

1904 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): Lamentamos a irregularidade com que nos vem “O Estado de S. Paulo”. Alguns números só os temos oito dias depois e, às vezes, quando Deus quer, nem nos chegam às mãos.

Esta falta, temos certeza, é da distribuição na Capital, porquanto aqui sempre assistimos à recepção e distribuição da correspondência.

As aulas das escolas complementares, modelo, grupos escolares e isoladas de todo o Estado passariam a começar às 11h da manhã e terminariam às 4 horas da tarde.

NOTA – Em 1904, não havia grupos escolares na região, apenas escolas isoladas. O primeiro grupo seria construído em Santo André alguns anos depois.

1929 – Fundado o EC Vila Conceição, rebatizado anos depois com o nome de AA Diadema.

Governo anunciava medida proibindo a venda de gasolina aos sábados. Argumento: conter o consumo de combustível em tempos de crise.

1934 - J. Hilmann, superintendente da empresa São Paulo Railway Comp., expedia circular oficializando a mudança do nome da estação São Bernardo para Santo André.

1979 – Morria o mais antigo aposentado do Grande ABC, Antonio Badessa, sepultado no Cemitério Santa Lídia, em Mauá.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Bauru (1896) e Piracicaba (1767).

Pelo Brasil, aniversariam: Arraias (Tocantins), Formosa (Goiás), Uruburetama (Ceará) e Caxias (Maranhão).

HOJE

Dia Mundial da Amamentação

Dia do Selo Postal Brasileiro

Dia do Cerealista

Dia do Poeta de Literatura de Cordel

Santas Fé, Esperança e Caridade

1º de agosto

Filhas de Santa Sofia, outrora incluídas no Martirológio Romano.

Ilustração: redes sociais