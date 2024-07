Ulan Galinski fica na 21ª posição na prova de mountain bike na Olimpíada de Paris

O ciclista Ulan Galinski terminou na 21ª posição a prova de mountain bike na Olimpíada de Paris nesta segunda-feira, na Elancourt Hill. O brasileiro completou as oito voltas de 4,4 km cada uma do percurso olímpico em 1h30min55s, 4min33s depois do campeão, Thomas Pidcock.

O britânico chegou ao bicampeonato olímpico em uma chegada emocionante. O ciclista francês Victor Koretzky liderava a prova na volta final sob ataque do britânico. Em determinado trecho do percurso, Pidcock contornou uma árvore pela a esquerda e o francês foi para a direita. Na volta para o centro da pista quase ao mesmo tempo, eles esbarraram e o britânico saiu na frente.

Alguns torcedores franceses chegaram a vaiar o britânico, que teve um pneu furado durante a prova, mas os árbitros consideraram que a manobra foi legal. Koretzky chegou nove segundos atrás de rival para conquistar a medalha de prata. O sul-africano Alan Hatherly ficou com o bronze ao completar a prova 11 segundos atrás de Pidcock.

"Em Tóquio (em 2021), mesmo tendo vencido algumas etapas de Copas do Mundo, cheguei meio incógnito. Aqui era o atual campeão. Foi um desafio muito mais difícil, com toda a pressão e expectativas sobre os ombros", afirmou o britânico.

Estreante olímpico, Ulan Galinski fechou a primeira volta apenas na 34ª colocação, mas conseguiu avançar e completou os demais giros sempre entre os 30 primeiros. Na última volta, o baiano de Palmeiras ganhou duas posições para terminar na 21ª posição entre os 36 competidores que iniciaram a prova.