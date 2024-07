Gestão Penha Fumagalli inicia a troca da iluminação por LED em Rio Grande

A gestão da prefeita Penha Fumagalli (PSD) iniciou nesta segunda-feira (29), a troca da iluminação por LED em Rio Grande da Serra. As ações começaram pela Avenida Jean Lietaud - Santa Tereza, com a substituição das luminárias nos dois sentidos da via. Os serviços também serão feitos em trecho da Rodovia SP122, Deputado Adib Chammas, e na Avenida D. Pedro 1°.

Neste primeiro dia de operação, três equipes estão fazendo o serviço com a perspectiva de substituir e implantar 4 mil lâmpadas.

O contrato para a troca de todo o parque de iluminação da cidade foi assinado em maio, durante os festejos de 66 anos de emancipação do município, com duração de 10 anos, num investimento de R$ 29,7 milhões custeados pela CIP (Contribuição de Iluminação Pública).