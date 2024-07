Bruna Biancardi revela se Neymar Jr. ficou surpreso quando descobriu a gravidez de Mavie

Bruna Biancardi abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para interagir com os seguidores. Enquanto conversava com internautas, a influenciadora acabou esclarecendo algumas dúvidas em relação à gravidez de Mavie, sua filha com Neymar Jr.

Uma pessoa ficou curiosa se o jogador de futebol ficou surpreso ao saber que seria pai de uma menininha pela primeira vez e perguntou:

Você fez surpresa para o papai quando descobriu a gravidez?

Bruna surpreendeu ao contar que eles já estavam tentando ter um bebê há um tempo e, por conta disso, ele já imaginava que a família poderia aumentar.

Sim, mas ele já imaginava. Não consegui fingir muito bem, porque como já estávamos tentando, ele já estava com isso na cabeça. Tenho um vídeo lindo que passou no nosso chá, vou tentar colocar aqui.

A famosa é mamãe de primeira viagem e deu à luz Mavie no dia 6 de outubro de 2023. Além da menininha com a influenciadora, Neymar Jr. também é pai de Davi Lucca, que nasceu no dia de 24 de agosto de 2011 do relacionamento com Carol Dantas, e Helena, que chegou ao mundo dia 3 de julho de 2024, do envolvimento com Amanda Kimberlly.