Palavra do Leitor - 29 de julho de 2024

Acesso ao Rodoanel

‘Sto.André pede ao Estado alça de acesso a Rodoanel’ (Política, dia 27). Nossa cidade precisa de inúmeras melhorias e esse é o caminho, trazer soluções, melhorar o acesso e a fluidez de caminhões, desafogando o trânsito! Isso é crescimento! Parabéns!

Andre Almeida

do Instagram

Eleição em Mauá

‘Marcelo Oliveira e Juiz João são confirmados candidatos em Mauá’ (Política, dia 27). A suposta inegibilidade do ex-prefeito e deputado estadual Atila Jacomussi nas eleições de 2024 está perto de se concretizar, depois da derrota na Suprema Corte, que negou ação da defesa do réu. São só o tic-tac do relógio e o Senhor na causa. Se assim se confirmar, o atual prefeito Marcelo Oliveira (PT), com o seu vice Juiz João, será eleito em primeiro turno.

Eduardo Furtado

Mauá

Partido Novo – 1

“Demarchi acusa presidente do Novo de negociar apoio a Morando ‘por baixo dos panos’ e desiste de candidatura” (Primeira Página, ontem). Política é tudo igual, o real fala mais alto. E isso nunca mudar. O sistema é bruto.

Flavio Fortuna Capile

do Instagram

Partido Novo – 2

Novo é uma piada, em São Caetano também correram para o colo de outro candidato.

Carlos Eduardo Pavani

do Instagram

PSDB

O PSDB não sacou que há muitos órfãos que não têm em quem votar. Não querem nem a esquerda nem a direita. A oportunidade de voltar seria agora para a Prefeitura de São Paulo. Se tem que ser com o José Luiz Datena, que seja, mas o PSDB volta e, se ele desistir, o vice será alguém afinado com o partido.

Tania Tavares

Capital

Joe Biden

Emocionante ver um norte-americano, presidente dos EUA, abrir mão do cargo em nome da democracia. Disse Biden: “eu amo meu país, mas na defesa da democracia o que está em jogo é mais importante do que qualquer cargo”. Tal gesto jamais será visto no Brasil. Aqui as pessoas se agarram aos cargos, dizem defender a democracia, mas o apego ao cargo vem primeiro. Um país que não aposta nos jovens e faz questão de ficar no discurso surrado e ultrapassado impede a nação de crescer e fazer a diferença no mundo. Forte também foi a forma como Biden se referiu a sua vice, agora candidata. Depois de fazer elogios, disse ao povo que agora a escolha é sua. Nenhum ataque ao opositor. Aqui o presidente não esquece seu antecessor um só dia, promete vingança e, nos discursos raivosos, instiga o povo a votar nele, ou seja, o brasileiro não faz escolha própria, é obrigado pelo presidente a escolhê-lo, tudo em nome da suposta democracia.





Izabel Avallone

Capital

Gastos públicos

‘São Bernardo e São Caetano oneram cofres públicos após deixarem Consórcio’ (Primeira Página, dia 26). Onerar é uma palavra bonita quando se trata de Lampião e seu bando saqueando São Caetano!

Eduardo Salgado

do Instagram

Uniforme olímpico

Independentemente da opinião de terceiros, entendo que o Brasil ainda é um Estado laico. Pouco importa se o estilista que fez o desenho dos uniformes é evangélico, católico, umbandista ou budista. Quando se participa de Jogos Olímpicos, se representa o povo brasileiro e não determinadas agremiações comerciais. Entendo que os atletas não merecem ser vistos como atletas do país do miserê ou da República das Bananas.

João Camargo

Capital