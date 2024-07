Grande ABC registra 985 oportunidades de emprego

Os centros públicos de emprego e renda da região disponibilizam nesta semama 985 vagas de emprego. Os postos são voltados a vários níveis de escolaridade e disponibilizados pelos setores industrial, comércio e serviços. A maior oferta está em São Caetano, com 438 oportunidades. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (saocaetadosul.sp.gov.br), no Portal do Emprego. Há cargos, por exemplo, para líder de estoque e caldeireiro.

Diadema oferece 200 oportunidades no Centro Público de Emprego e Renda São postos a todos os níveis, incluindo 11 de estágio em áreas como arquitetura, engenharia civil, administração. Além disso, há 50 vagas para o cargo de operador de prensa. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Em Mauá, o Sine – Casa do Trabalhador, o antigo Centro Público de Trabalho e Renda – tem 206 vagas abertas. Entre as diversas funções disponíveis estão auxiliar de linha de produção, operador de empilhadeira a gás, operador de torno CNC e motorista de veículos leves. As vagas podem ser consultadas em: https://tinyurl.com/vagas-2607. Os interessados devem comparecer à Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz, com documentos.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André disponibiliza 141 postos, com destaque para operador de telemarketing (50). Os interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, compareça no dia e hora agendado com RG, CPF e CTPS física ou digital. O CPETR fica localizado na Prefeitura de Santo André – Térreo 1.

As demais cidades da região não informaram a disponibilidade.