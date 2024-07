Nadadora brasileira expulsa das Olimpíadas se pronuncia

Que perrengue! No último domingo, dia 28, rolou muito burburinho nas redes sociais porque a nadadora Ana Carolina Vieira foi expulsa dos Jogos Olímpicos após caso de indisciplina, além de seu namorado, Gabriel Santos, ter sido advertido pelo Comitê Olímpico do Brasil por ter saído com a amada sem autorização.

Tudo começou por conta de uma ida à Torre Eiffel. Os atletas saíram da Vila Olímpica para turistar pela cidade do amor sem a autorização do COB, o que infringe as regras da competição. Depois da descoberta, a comissão técnica e os chefes da delegação se uniram e decidiram dar a punição para o casal. Em nota oficial, o COB relatou o caso e a decisão final da comissão:

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) recebeu neste sábado, 27, um comunicado do Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, com a informação de que os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos cometeram atos de indisciplina. Com isso, de comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os dois atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira. Além desse fato, a atleta Ana Carolina, de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação. Assim, o atleta Gabriel Santos foi punido com a pena de advertência e a atleta Ana Carolina Vieira, com a pena de desligamento da delegação. Ela retornará ao Brasil imediatamente.

Após a expulsão, a atleta se pronunciou em seu Stories no Instagram. Ana Vieira disse que provará que não teve má conduta nenhuma. Além disso, também comentou um caso de assédio no comitê, mas diz que nunca foi ouvida:

- Não tive acesso a nada, não consegui falar com ninguém. Ela (a funcionária) me mandou entrar em contato com os canais do COB, mas como vou falar com o COB, sendo que já fiz uma denúncia de assédio na seleção e nada foi resolvido? Assim, espero que vocês consigam se conter um pouco que eu vou falar tudo com os advogados.

Procurada para saber sobre a denúncia de assédio mencionada pela atleta, a assessoria de imprensa do COB não retornou o contato até o momento da publicação desta matéria.

Já Gabriel postou no Instagram um comunicado sobre todo o ocorrido:

O atleta comentou que os dois utilizaram os transportes disponibilizados pelo COB para irem até o monumento, mas reconhece seu erro de não comunicar de maneira adequada, como diz a Cartilha do Esporte Seguro dos jogos.