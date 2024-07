Penha tem candidatura à reeleição validada

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), teve o nome homologado como candidata à reeleição. A convenção partidária, na manhã de ontem, também oficializou o vice na chapa governista, Professor Pedro Campos (Republicanos).

Segundo a organização, mais de 800 pessoas compareceram ao ato político que reuniu oito partidos da coligação (PSD, Republicanos, Progressistas, PRTB, União Brasil, PV, PC do B e PT).

“Nestes dois anos, conseguimos avançar em diversas áreas e posso destacar a distribuição de 2.000 títulos de regularização fundiária nos bairros Santa Tereza e na Vila Lavínia, o pacote de reformas em todas as escolas municipais e a reestruturação da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque América, além de convênios assinados com os governos do Estado e federal para construção de duas novas escolas, uma na Vila Conde e a outra na Vila Verde”, enumerou a prefeita.

APOIO

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, gravou vídeo de apoio à prefeita Penha Fumagalli. O vídeo foi exibido durante a convenção partidária, que também homologou 84 candidatos à vereança.