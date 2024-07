Técnico de Phelps, Bowman vibra com torcida de Marchand: 'Nunca estive em algo assim'

Bob Bowman foi técnico de Michael Phelps e costumava chorar quando seu atleta ganhava medalha de ouro olímpica. Foram 23 no total. Em Paris, o choro voltou a acontecer graças ao francês Leon Marchand, que sucedeu Phelps como recordista mundial dos 400m medley e também treina com Bowman.

Marchand conquistou seu primeiro ouro olímpico com uma vitória dominante nos 400m medley, com mais de cinco segundos de vantagem para o segundo colocado, neste domingo diante de uma barulhenta torcida que lotava a Arena Paris La Défense. Com 4min2s95, Marchand bateu o recorde olímpico de Phelps e ficou perto da marca mundial de 4m02s50 que estabeleceu no ano passado, superando um tempo de Phelps que perdurava 15 anos.

"Foi incrível. Eu realmente nunca estive em algo assim. Então foi ótimo, foi fantástico", disse Bowman. "Na verdade, chorei um pouco no final, todos ficaram muito felizes", completou o técnico sobre a atmosfera em Paris. Com cinco Olimpíadas no currículo, o americano Michael Phelps não teve oportunidade de nadar os Jogos diante de seus compatriota.

"Era exatamente o que eu esperava, que ele fosse capaz de estar à altura do momento", disse Bowman sobre Marchand. "Ele foi incrível."

O técnico disse para Marchand "se divertir" e ficou orgulhoso da maneira como o nadador de 22 anos soube lidar com a pressão de ter a expectativa de um país anfitrião sobre seus ombros. "Poucas pessoas podem entrar nesse ambiente e ter um desempenho nesse nível", disse Bowman. "É preciso algo que você não pode treinar."

Após conquistar seu primeiro título olímpico, Marchand voltou à piscina nesta segunda-feira para um treino leve de 2.500 metros. Na terça-feira, ele disputa as eliminatórias dos 200m borboleta, prova em que o favoritismo recai sobre o húngaro Kristof Milak, com 1min50s34.