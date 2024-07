Com Renata Abreu, Marcelo Lima oficializa candidatura a prefeito

Diante de centenas de apoiadores, militantes e da presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, Marcelo Lima (Podemos) oficializou ontem de manhã sua candidatura à Prefeitura de São Bernardo. O ex-vice-prefeito e ex-deputado federal homologou seu nome na disputa pelo Paço em cerimônia realizada no Palestra São Bernardo.

Em discurso que durou aproximadamente 20 minutos, Marcelo Lima defendeu melhorias na saúde do município, que tem sido um dos principais problemas da gestão do atual prefeito Orlando Morando (PSDB), de quem o candidato é ex-aliado.

“Eu reconheço, a saúde de São Bernardo está com muitos problemas. Mas com experiência e uma boa equipe, nós podemos garantir para a população que a partir do dia 1º de janeiro, o povo não vai mais aguardar um, dois ou três anos para conseguir passar por uma consulta ou fazer uma cirurgia. A partir do dia 1º de janeiro vamos realizar as mudanças necessárias para garantir que São Bernardo tenha uma saúde melhor”, declarou Marcelo Lima.

Presidente nacional do Podemos, partido para o qual Marcelo Lima migrou após sair do PSB, que se aliou ao PT para a disputa eleitoral, Renata Abreu disse que espera repetir com o são-bernardense o que aconteceu com o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), eleito em 2016 com 66,39% dos votos, e reeleito em 2020 com 98% dos votos.

“Eu lembro de ir para Itapevi durante a campanha de 2020 e as pessoas me agradeciam por termos lançado o Igor Soares quatro anos antes. E é isso o que eu espero para São Bernardo, que daqui a quatro anos eu venha para cá e escute a mesma coisa, que o Marcelo Lima faça tamanha diferença na vida das pessoas a ponto dele ter uma reeleição tão dominante quanto tivemos em Itapevi”, disse.

Renata também atribuiu a Marcelo Lima os principais feitos da atual gestão, muito pelo fato dele ter ocupado o cargo de secretário de Serviços Urbanos.

“Enquanto secretário, as grandes obras públicas de São Bernardo saíram das mãos do Marcelo Lima. Os viadutos entregues por essa gestão saíram das mãos do Marcelo. Por isso ele é o nome necessário para o que a cidade precisa, que é de um gestor que entenda os reais problemas da população”, afirmou a deputada.

Além de Renata Abreu, a convenção de Marcelo Lima contou com a presença de Aron Galante, prefeito de São Bernardo no período entre 1983 e 1989, que fez um breve discurso pró-Marcelo Lima.

“Eleger o Marcelo Lima é eleger um são-bernardense de verdade. A cidade só tem a ganhar com ele na Prefeitura”, disse o ex-chefe do Executivo.