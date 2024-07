Atila Jacomussi sobe o tom e desafia Marcelo Oliveira

Atila Jacomussi (União Brasil), deputado estadual, e Ivany Moura (PRD), guarda-civil municipal e pastora, tiveram os nomes homologados respectivamente como candidatos a prefeito e vice, em Mauá, em convenção ontem.

O ato político foi marcado pela reza do Pai Nosso, declaração de amor de Andreia Rios, esposa do parlamentar, sambada de Atila e críticas ao adversário, Marcelo Oliveira (PT), prefeito e postulante à reeleição.

O deputado, exaltado com as falas do concorrente nos últimos dias, desafiou o prefeito. “Quero ver ele provar que existiu crime de merenda na cidade de Mauá. Quero que ele prove que estou sendo investigado ou fui investigado por crime de merenda”, esbravejou Atila ao mandar recado para Marcelo Oliveira.

A fala do candidato rebate ataques do grupo governista sobre ele ter sido preso no escopo da Operação Trato Feito, que apurou suposto esquema de corrupção na compra de merenda escolar. Segundo o grupo, o deputado, quando prefeito, teria chefiado organização criminosa.

Atila, que foi carregado nos ombros por apoiadores, do galpão, sede do seu escritório político na Avenida Barão de Mauá, até a Praça da Bíblia, afirmou que a campanha será na base do corpo a corpo “com os malucos por Mauá”, discorreu.

O deputado e candidato, em entrevista ao Diário, aproveitou para elevar o tom e atacar Marcelo Oliveira. “O atual prefeito não acordou para a cidade. Ele passou três anos e meio dormindo sob da mesa. O sono é tão grande que hoje a própria militância do PT está vermelhinha de vergonha. Quando ele resolver acordar, já estarei na cadeira de prefeito”, atacou.

APOIOS

O ato político que homologou Atila Jacomussi candidato a prefeito de Mauá contou com vídeos de apoio gravados por Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo; Orlando Morando (PSDB), prefeito de São Bernardo; e Taka Yamauchi (MDB), pré-candidato a prefeito em Diadema, além de contar com lideranças dos sete partidos que integram o grupo de oposição (União Brasil, PRD, Republicanos, Avante, Agir, PRTB e PMB).