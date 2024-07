Guarani ganha do Brusque por 1 a 0 e acaba com jejum de 13 jogos sem vitórias na Série B

Enfim, depois de 13 jogos de jejum, o Guarani conseguiu voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro para respirar na luta contra o rebaixamento. Neste domingo, pela 18ª rodada, recebeu e venceu por 1 a 0 o Brusque, em um duelo direto dentro da zona de rebaixamento, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Matheus Bueno fez o único gol do jogo no segundo tempo, depois de Matheus Nogueira fazer grandes defesas para o adversário.

Essa é apenas a segunda vitória do Guarani na Série B, que apesar de seguir na lanterna, chega aos 11 pontos e diminuiu a diferença para oito pontos em relação a Chapecoense, com 19, primeiro time de fora da zona de rebaixamento.

O resultado foi conquistado nas mãos do técnico interino Marcelo Cordeiro, após a inesperada demissão de Pintado, na sexta-feira à noite. Mas o quarto comandante da temporada deve ser oficializado em breve: Alan Aal, para tentar salvar o time campineiro do rebaixamento.

Já o Brusque viu acabar a sua série invicta que já durava oito jogos - sete empates e uma vitória - e segue dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 18 pontos.

O jogo começou bastante movimentado e atuando em casa, o Guarani fez pressão desde o início, mas parou em defesas importantes do goleiro Matheus Nogueira. Aos dois, João Victor foi lançado na área e desviou de cabeça, mas o camisa 1 foi buscar no cantinho. O próprio atacante acertou a trave em um chute aos 12.

Enquanto o Brusque tentava responder, o Guarani seguiu criando chances. Aos 23, Airton arriscou um chute forte, mas desta vez a bola explodiu no travessão. A principal oportunidade de abrir o placar do primeiro tempo surgiu aos 38, quando Luan Dias aproveitou um cruzamento na área e pegou de primeira, mas o goleiro rival fez grande defesa. Por isso, o primeiro tempo terminou zerado.

Na volta do intervalo, o Guarani seguiu em cima e conseguiu tirar o zero do placar aos três minutos. Luan Dias cruzou na medida para Matheus Bueno testar firme para o fundo das redes, desta vez sem chances para Matheus Nogueira. O gol fez com que os donos da casa crescessem ainda mais dentro em campo, com mais confiança.

E, o time campineiro quase ampliou aos 18, quando Airton arriscou um chute forte de perna direita, mas parou em boa defesa do goleiro do Brusque. Já no final, aos 44, Reinaldo recebeu em velocidade e ficou cara a cara com Matheus Nogueira, mas tentou tirar demais do camisa 1 e mandou para fora. Alívio nos lados do Brinco de Ouro.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 19ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Brusque recebe o América-MG, às 19h. Na outra terça-feira (6), o Guarani visita o Ceará, às 21h, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 BRUSQUE

GUARANI - Vladimir; Pacheco, Matheus Salustiano, Douglas Bacelar e Jefferson; Gabriel Bispo (Lucas Araújo), Matheus Bueno (Anderson Leite) e Luan Dias; Airton (Marlon Douglas), Caio Dantas (Daniel dos Anjos) e João Victor (Reinaldo). Técnico: Marcelo Cordeiro (interino).

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Cristovam (Éverton Alemão), Wallace, Ianson e Alex Runa; Rodolfo Potiguar (Luiz Henrique), Jhemerson (Dionísio), Mateus Pivô e Diego Mathias (Guilherme Queiroz); Paulinho Moccelin (Diego Tavares) e Dentinho. Técnico: Luizinho Vieira.

GOL - Matheus Bueno, aos três minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Bispo e Matheus Salustiano (Guarani). Alex Ruan (Brusque).

ÁRBITRO - Thaillan Azevedo Gomes (AP).

RENDA - R$ 24.950,00.

PÚBLICO - 2.974 total.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).