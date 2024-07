Personalidade calma de Kate Middleton teria ajudado a aproximar Príncipe William e Rei Charles III

A personalidade mais calma e tranquila de Kate Middleton, ao que tudo indica, teve uma importante função no estreitamento do relacionamento entre Príncipe William e Rei Charles III. As informações são do livro Catherine, A Princesa de Gales, escrita pelo especialista real Robert Jobson.

Segundo a People, Kate tem tido o papel de pacificadora e facilitadora na relação entre o marido e o sogro. Desde que se casou com o príncipe e entrou oficialmente para a família real, pai e filho estão ainda mais próximos do que jamais foram no passado.

Recentemente, eles estão ainda mais próximos. Ele [William] também respeita seu pai e sua devoção, mas ele acha que o fato do pai colocar o trabalho em primeiro lugar causou um impacto na relação enquanto ele [William] crescia.

Uma fonte próxima à família teria revelado a Jobson que Kate ensinou o marido a tentar ver os dois lados da história e tentar compreender as situações antes de causar brigas.

Ela é alguém que sempre tenta ver os dois lados da moeda em qualquer disputa.

O escritor também ressalta que o relacionamento entre Charles e Kate é muito bom, já que os dois são constantemente vistos rindo e brincando em eventos públicos.

Eu acredito que o rei entende que Catherine [nome completo de Kate] tem uma boa influência em toda a família. Ele gosta e aprecia tudo que ela faz.