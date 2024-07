Alec Baldwin está passando um tempo com a família em bairro luxuoso após ter sido absolvido em julgamento

Alec Baldwin está curtindo o verão junto da família na casa que têm nos Hamptons, um dos bairros mais luxuosos do interior de Nova York, nos Estados Unidos, após ter passado por um período turbulento ao esperar a decisão do júri que cuidava de sua acusação após o acidente no set de Rust, em 2021.

O ator e a família tiveram que adiar o verão por conta do julgamento e agora estão curtindo a estação discretamente, com os filhos e a esposa, Hilaria Baldwin.

Ao que uma fonte da revista People revelou, que a família pôde relaxar um pouco:

Finalmente podem respirar de novo. Estão aproveitando o verão nos Hamptons com os pequenos. O verão foi praticamente adiado até ao fim do julgamento de Alec.

No dia 12 de julho, no terceiro dia de julgamento, os advogados de Alec pediram o arquivamento do caso, alegando que o estado escondeu evidências. Com isso, o tribunal foi suspenso enquanto a juíza avalia a situação.

Ainda nesta data, a armeira Hannah Gutierrez-Reed, que foi condenada por homicídio culposo no caso, era esperada para depor no julgamento antes da mudança de planos.