Tom Cruise, Ariana Grande, John Legend... Veja os famosos que assistiram aos jogos das Olimpíadas de Paris 2024

As Olimpíadas de Paris 2024 começaram com tudo! E, é claro, que os famosos não iam ficar de fora dessa, não é? Tom Cruise, por exemplo, já apareceu nos estádios para prestigiar os atletas dos Estados Unidos. Ele estava acompanhando a ginástica feminina, quando de repente, foi surpreendido com a música tema de Missão Impossível, sua franquia de maior sucesso no cinema. Que honra, não é?

Além dele, Nick Jonas e a grande Lady Gaga, que esteve até na cerimônia de abertura das Olimpíadas, também passaram por lá.

Snoop Dogg está super envolvido nos jogos. Depois de carregar até a tocha olímpica, o cantor foi torcer por Simone Biles na ginástica. Ariana Grande e Cynthia Erivo também estiveram torcendo de perto para os atletas norte-americanos.