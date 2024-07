Ben Affleck compra mansão em Los Angeles e divórcio de Jennifer Lopez é inevitável

Acabou de vez? Parece que Ben Affleck não quer mais viver na mesma casa que Jennifer Lopez. Segundo o TMZ, o ator comprou outra mansão de cerca 20,5 milhões de dólares, o equivalente à 113 milhões de reais, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo a imprensa internacional, o divórcio entre Affleck e a cantora é inevitável e a mudança de casa marcaria o fim da relação entre os dois.

J-Lo e Ben teriam tentado vender a mansão dos dois em Beverly Hills de forma discreta, mas não acharam compradores e acabaram colocando a casa à venda oficialmente em 11 de julho.

Enquanto a cantora viajava pela Europa em maio de 2024, o ator teria aproveitado para tirar todos os seus pertences da mansão. Como você viu, Jennifer Lopez comemorou seu aniversário no último dia 24, e a festa com o tema Bridgerton, em Hamptons, Nova York, não contou com a presença do marido.