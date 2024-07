Raissa Barbosa se pronuncia após denunciar agressão de ex-namorado: Tudo será resolvido na justiça

Raissa Barbosa usou o Instagram esclarecer que não falará mais sobre ter denunciado seu ex-namorado, Renan Supriano, por violência doméstica. A ex-participante da Fazenda ressaltou que não sofreu agressão sexual e que tudo foi consensual.

Por meio de um comunicado postado no Feed, no último sábado, di 27, a influenciadora revelou que decidiu deixar a Justiça brasileira resolver a denúncia contra o ex-companheiro, além de não querer mais falar sobre o assunto com os fãs:

Tudo será resolvido na justiça. A partir de agora, não postarei mais nada sobre o ocorrido. Deixarei nas mãos da justiça e todos, tanto o agressor quanto as pessoas que estão me descredibilizando e levantando falso testemunho em favor dele, serão responsabilizados judicialmente, começou ela.

Raissa também quis esclarecer que não foi vítima de violência sexual e aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que recebeu:

Quero esclarecer que eu não sofri nenhum abuso sexual. A relação foi consentida, e em nenhum momento afirmei que não foi consensual. Meu telefone, contendo todas as provas, pode ser entregue em juízo para comprovar a veracidade dos fatos. Agradeço a todos pelo apoio. Compartilhar minha história é difícil, mas necessário para buscar mudanças reais e proteger as vítimas de violência.

Raissa revelou na última sexta-feira, dia 26, através de uma live do Instagram que tinha denunciado Renan Supriano por violência doméstica.