Presidente do PL indica desistência de Zacarias

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse na manhã deste domingo (28) que o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), está conversando com o prefeito Paulo Serra (PSDB), com quem havia rompido, e pode abrir mão da pré-candidatura ao Paço no pleito de outubro. Zacarias corre o risco de ver seu projeto impugnado por ter participado da reinauguração do Cine Lyra, em Paranapiacaba, ato que é vedado pela legislação eleitoral.





“Tenho impressão de que o Zacarias está conversando com o Paulo porque o Paulo tem muito grande aprovação. O Paulo é um dos prefeitos mais bem avaliados do País e o Zacarias parece que está tendo um entendimento com ele porque a última coisa que a gente quer é atrapalhar Santo André”, disse Costa Neto em entrevista coletiva em Ribeirão Pires, onde prestigiou o lançamento da pré-candidatura à reeleição do prefeito Guto Volpi (PL).





Ao ser questionado por jornalistas sobre se o vice-prefeito vai desistir da campanha, Costa Neto deixou a possibilidade no ar. “Não sei. Depende dele. Ele tem o comando do partido. O que o Zacarias fizer, nós temos que prestigiar”, declarou o presidente nacional do PL. Até o momento, o diretório andreense da agremiação não se posicionou sobre o assunto e mantém para segunda-feira (29) o encontro com lideranças no Cook Hall Buffet, no bairro Campestre.





Costa Neto revelou que Zacarias conversou com ele sobre a presença no palanque de autoridades durante a solenidade oficial de reinauguração do Cine Lyra, sábado passado (20). “Falou comigo ontem”, declarou, sem entrar em detalhe sobre o teor do diálogo. A legislação eleitoral proíbe, sob risco de impugnação da candidatura, a participação de pré-candidatos em atos deste tipo até três meses antes do pleito, cujo primeiro turno, neste ano, está agendado para 6 de outubro. O partido Novo já declarou a intenção de ir à Justiça questionar o episódio.





O presidente do PL deu a entender que a eventual desistência da campanha em Santo André não tem a ver com o erro do pré-candidato, mas com a alta popularidade do prefeito, que, na última pesquisa Diário/Paraná, publicada em 12 de julho, atingiu 78,5% dos entrevistados. “Acontece o seguinte: ele (Zacarias) tem de se adaptar. Não é fácil. Santo André tem uma situação atípica. Conheço pouca gente que tem 80% de aprovação aqui no Brasil, é muito difícil, e ele (Serra) tem. O Paulo foi muito competente e o Zacarias sempre foi vice-prefeito e sempre foi um admirador dele”, finalizou Costa Neto.





Aliados desde a eleição de 2016, Paulo Serra e Zacarias romperam no início deste ano, quando o vice recebeu a informação de que não seria o escolhido pelo prefeito para disputar a sucessão – o chefe do Executivo optou por Gilvan Junior (PSDB). Acusando o tucano de traição e deslealdade, o liberal anunciou sua pré-candidatura em 11 de março.