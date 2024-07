João Guilherme afirma estar pronto para ser pai e revela que só está esperando a pessoa que ama quiser

João Guilherme mandou a real em uma entrevista com a cunhada Virginia Fonseca no Sabadou, do SBT. Questionado sobre sua vontade de se tornar pai, o ator não exitou ao responder que está mais do que pronto para viver essa fase de sua vida.

- Eu morro de vontade de ter filho. Juro, principalmente [porque] eu sempre quis ser pai jovem. Até porque eu amo criança, amo cuidar e poder educar alguém, eu acho isso muito valioso. Claro que é uma gigantesca responsabilidade, mas eu gosto.

Em um relacionamento discreto com Bruna Marquezine, o ator não citou o nome dela em sua resposta, mas reforçou a importância de estar com alguém especial na hora de viver a paternidade.

- Isso é muito importante, eu nunca iria querer ter um filho com alguém que não fosse a mulher que eu queria que estivesse do meu lado para criar esses filhos, juntos. Alguém que eu confiasse que essa mulher pudesse educar muito bem o meu filho, sabe? Seja então uma mulher que eu acho muito educada, que compartilhe valores parecidos.

Ao final, ele ainda contou o que está esperando para dar início a esse projeto:

- Acho que a partir do momento que a pessoa que eu amo quiser, estiver pronta para isso, até porque não sou eu quem vai carregar essas crianças, eu estou pronto.

Será que vem aí?