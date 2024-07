Torcedores do Azulão sonham com o retorno à elite

Na temporada em que a AD São Caetano completa 35 anos, a torcida do Azulão recorda momentos de glória do clube, que hoje parecem distantes. Em 2024, a equipe disputou a Série A-3 do Campeonato Paulista, e com uma campanha de nove derrotas e apenas duas vitórias, acabou rebaixada para a quarta e penúltima divisão estadual de futebol profissional.

Na segunda competição de 2024, a Copa Paulista, a equipe teve um bom início. Na segunda colocação do Grupo 5, com 11 pontos, o time está na zona de classificação à segunda fase. Caso chegue a uma possível decisão, o clube poderá retornar às competições nacionais.

De acordo com o auxiliar de escritório e torcedor, Rodrigo Melo, 32, o sentimento da torcida é de cautela. “Após o rebaixamento, achamos que era o fim. Porém, o clube assumiu a culpa. Estamos bem na Copa Paulista, mas deixamos a desejar nos jogos em casa. Como estamos cansados de ilusões, não criamos muitas expectativas e mantemos o pé no chão”, comenta.

O ápice do São Caetano no futebol aconteceu no início dos anos 2000, especialmente em 2002, quando o clube chegou à final da Libertadores, mas foi derrotado pelo Olímpia, do Paraguai.

A última participação do Azulão em competições nacionais foi na Série D de 2020, logo após a conquista da Copa Paulista de 2019.