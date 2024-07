São Caetano é a cidade da região com mais atletas em Paris-2024

Dos 25 atletas do Grande ABC presentes na Olimpíada de Paris, 12 deles são naturais de São Caetano ou realizam seus treinamentos na cidade, o que torna o município o mais representado da região na competição mundial.

Entre os competidores, se destaca a equipe de tênis de mesa. Seis dos oito convocados praticam a modalidade no centro de treinamento da CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa), localizado em São Caetano. Dos mesa-tenistas chamados para Paris, Hugo Calderano é a maior esperança, sendo o sexto atleta melhor posicionado no ranking global.

Além dele, as irmãs Bruna e Giulia Takahashi, Vitor Ishiy e a suplente Laura Watanabe são os outros competidores de São Caetano a disputarem o esporte.

A segunda modalidade com mais participantes da cidade é o atletismo, com quatro competidores. Izabela da Silva, do lançamento de disco, Fernando Ferreira, do salto em altura e Jucilene Lima, do lançamento de dardo, realizam seus treinamentos no Iema (Instituto Elisângela Maria Adriano). Já Juliana Campos, do salto com vara, disputa competições pelo Praia Clube Uberlândia, mas é nascida em São Caetano.

No taekwondo, o município tem duas representantes: Caroline Santos, conhecida como Juma, e Maria Clara Pacheco. Atual vice-campeã mundial, Juma disputará a modalidade individual até 62 kg, e é cotada como uma das candidatas para pódio.

A ginástica tem o maior exemplo de vitórias em olimpíadas para a cidade, com Arthur Zanetti, que conquistou um ouro, em Londres-2012, e uma prata, em Rio-2016, nas argolas. Desta vez, o suplente Yuri Guimarães é quem representa o município no esporte.

Apesar de não contar com nenhum medalhista nesta edição, São Caetano tem história de vencedores nos Jogos. Alguns exemplos são Tiago Camilo, prata no judô em Sydney-2000; Mari, Sheilla e Fofão, ouro no vôlei em Beijing-2008 e Maicon Siqueira, bronze no taekwondo na Rio-2016.