De Tijucuçu a ‘Príncipe dos Novos Municípios’: a verdadeira São Caetano

A formação do município de São Caetano, no velho Tijucuçu, assemelha-se à formação da cidade de São Bernardo. No mesmo ano 1717, quando os beneditinos deram origem à fazenda São Bernardo, criaram também a fazenda São Caetano. Religiosos, índios e negros escravos ocuparam a fazenda, cujas terras os religiosos receberam, em doação, no Século XVII.

O nome São Caetano deve-se, também, aos beneditinos.Na década de 1870, o governo imperial desapropria as duas fazendas – e mais a fazenda Jurubatuba, em São Bernardo, e cria os núcleos coloniais de São Bernardo e São Caetano, que foram fundados em 1877 e destinados à mão de obra de imigrantes europeus.

As duas primeiras levas de imigrantes que chegaram à antiga Fazenda São Caetano eram constituídas de italianos. Eles dedicavam-se ao trabalho na terra, mas logo cederam seus lotes às primeiras indústrias extrativas.

O crescimento industrial de São Caetano foi lento. Em 1910 ocupou um modesto quinto lugar na economia do município de São Bernardo.

Sua elevação a distrito registrou-se em 1916. Depois disto, São Caetano tentou por duas vezes a emancipação político-administrativa, conquistando-a em 1948. Equiparava-se, então, a Santo André na liderança econômica da região, apesar de ocupar uma área pequena no conjunto regional.

O OFICIAL

São Caetano comemora seu aniversário em 28 de julho, data alusiva à chegada da primeira leva de imigrantes italianos, em 1877.

O CERTO

Já havia vida organizada na cidade desde 1717, com a fundação da Fazenda São Caetano, pelos monges beneditinos e seus escravos. O 28 de julho, historicamente lembrado, é uma data importante, mas que deveria ser caracterizada dentro do seu contexto.

São Caetano foi elevado a distrito em 1916 e obteve a emancipação político-administrativa em 1948, quando da realização do primeiro plebiscito na região, fato ocorrido em 24 de outubro. Sua instalação data de 1º de janeiro de 1949. São Caetano recebe o apêndice ‘do Sul’ no nome, para diferenciá-lo de um município homônimo de Pernambuco. Nascia o ‘Príncipe dos Novos Municípios’. E que hoje celebra 147 anos.