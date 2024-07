Estudo põe aniversariante como 14ª cidade do País com melhor ranking social

O IPS (Índice de Progresso Social), pesquisa criada pela Universidade de Harvard, pela Fundación Avina e pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), que calcula desempenhos sociais e ambientais das cidades, divulgado em julho de 2024, apontou São Caetano como a cidade com a melhor pontuação do Grande ABC e como a 14ª no ranking de todo o País.

Essa foi a primeira vez que o levantamento IPS estendeu sua abrangência a todos as cidades do País – 5.565 municípios foram avaliados. O estudo analisa necessidades humanas básicas, fundamentos para o bem-estar e oportunidades. Em cada item, elementos como nutrição, cuidados médicos, segurança pessoal, moradia, acesso a informação e educação superior são analisados. A partir de agora, a pesquisa nacional será atualizada anualmente.

São Caetano apareceu com 70,02 pontos, na classificação azul da pesquisa, o que indica performance forte. Como base de comparação, São Bernardo teve 67,72 pontos (102º lugar nacional), e Santo André teve 66,73 pontos (195º lugar).

“O IPS é uma ferramenta que pode ajudar um território a compreender melhor a relação entre o seu progresso socioambiental e o desenvolvimento econômico, já que é possível fazer correlações com indicadores econômicos”, diz o estudo.

Na Dimensão 1 (Necessidades Humanas Básicas), São Caetano teve performance considerada forte (azul), com aprovação em três dos cinco itens analisados, água e saneamento, moradia e segurança pessoal. Nutrição e cuidados médicos básicos teve avaliação neutra.

Na Dimensão 2 (Fundamentos do Bem-Estar), também azul, a cidade teve performance forte acesso ao conhecimento básico, acesso à informação e comunicação e saúde e bem-estar, com avaliação neutra em qualidade do meio-ambiente.

Na Dimensão 3 (Oportunidades), com avaliação geral neutra, o município teve performance forte em liberdades e escolhas individuais e acesso à educação superior, com nota amarela (neutra) em direitos individuais e vermelha em apenas um item: inclusão social.