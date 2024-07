Charge - 28 de julho de 2024

O diretório do PL de São Bernardo entrou com ação contra a pré-candidata a prefeita Flávia Morando (União Brasil) e seu tio, o prefeito Orlando Morando (PSDB), por causa de suposta propaganda eleitoral antecipada. A peça menciona a participação da unionista em uma live de seu tio, na qual foram abordados os feitos da gestão tucana no município.