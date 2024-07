O mundo dos esportes

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começaram. Um evento onde atletas de todo o mundo competem em diferentes esportes, mostrando seu talento, na busca pelo posto mais alto do pódio. E o melhor é ver que a prática de atividades físicas não está restrita a atletas mais experientes. Pelo contrário. É importante para o crescimento e desenvolvimento dos mais novos, inclusive, crianças.

Quando um pequeno joga futebol, nada, corre ou faz qualquer atividade física, está cuidando do corpo enquanto se diverte, trabalhando, por exemplo, força e agilidade. Além disso, os esportes ensinam a trabalhar em equipe. Assim como na Olimpíada, onde atletas precisam cooperar com os outros, jogar juntos e batalhar juntos pelo objetivo comum.

Para o professor Eduardo Martin Prando, 50, de Ribeirão-Pires, é benéfico para as crianças começarem nos esportes desde cedo. “Hoje em dia se torna ainda mais necessário, porque a maioria das crianças não sai de casa e foca no celular e em vídeogames”, diz. Martin, que dá aula para crianças e adolescentes há 25 anos, afirma que “eles devem achar alguma atividade física para ter uma melhor qualidade de vida a longo prazo”.

Isabella Oliveira, 13, é estudante do Liceu Monteiro Lobato, em Santo André, e atleta de natação. Isa, quando era mais nova, procurava um esporte para praticar, até que descobriu o dom na natação. Durante seis anos colecionou conquistas no esporte. “Desde quando eu nem sabia nadar direito, pedia para minha mãe ir à piscina. Sempre gostei de estar em contato com a água. É o único esporte que consegui me encontrar, que eu gostava realmente de fazer todos os dias, e que não tinha um dia que eu ia me arrastando”, relata. “Eu ia porque queria mesmo a natação”.

Na última edição dos Jogos Escolares andreenses, a pequena saiu com quatro medalhas: “Peguei ouro nos 50 metros peito, prata nos 50 metros borboleta e prata nos 50 metros do revezamento feminino. A quarta medalha que tenho foi ouro com a equipe de vôlei que eu estava participando. Fiquei muito feliz também”.

Quem também se aventura nos esportes são as irmãs Maytê e Mariah Ianelli Ogata, de 12 e 10 anos. Juntas, têm dez medalhas, que variam entre judô, futebol, ginástica e basquete.

Em entrevista ao Diarinho, a irmã mais velha conta que começou na dança, inspirada pela mãe, mas após alguns anos percebeu que também adorava outros esportes. “Hoje em dia, faço futebol, basquete, ginástica e tênis de mesa. Faço dentro e fora da escola. Fiz um pouquinho de natação só para aprender nadar”, explica. Maytê ainda relata que “desde sempre, a minha família me incentivou muito em tudo que eu fazia. Minha família também sempre praticou esportes. Faço para me distrair e para ir a campeonatos”. Nos Escolares, a irmã mais velha foi ouro no judô e no basquete, e prata no futsal.

Já Mariah revela que começou com 2 anos na natação, mas também embarcou no judô, aos 5, pois era aula obrigatória na escola. Hoje em dia, seu esporte favorito é o futebol. Tem como ídolo Cristiano Ronaldo. A pequena foi bronze no judô e prata no futsal nos Jogos Escolares de Santo André. “Gosto de esportes, acho que levo jeito e me distraio”, concluiu a garota.