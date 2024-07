Há duas Santo André, diz Tiago Nogueira

O ex-vereador Tiago Nogueira (PT) avalia que existem duas cidades diferentes dentro de Santo André. “Essa região central é digna de indicadores de primeiro mundo, mas se você for para alguns pontos da periferia a realidade é outra. Não tem iluminação adequada, faltam espaços de cultura e lazer”, avalia.

Filiado ao Partido dos Trabalhadores desde a década de 1980, Nogueira foi eleito vereador em 2007 e reeleito em 2011, quando pediu licença do cargo para assumir secretarias na gestão do então prefeito Carlos Grana (PT) – esteve à frente da pasta de Governo e, depois, de Cultura.

Com experiência no Executivo e no Legislativo, Tiago Nogueira, pré-candidato a vereador e um dos coordenadores da pré-campanha de Bete Siraque (PT) à Prefeitura de Santo André, avalia ser fundamental “criar eixos e descentralizar zonas comerciais e industriais”.

Segundo Nogueira, a região cortada pela Avenida Valentim Magalhães poderia ser mais bem explorada, com um plano de zoneamento que leve para lá indústrias e galpões. “A região é bem localizada, próxima ao Rodoanel”, exemplifica, ao lembrar que desafogaria o trânsito no Centro da cidade e beneficiaria, por exemplo, moradores de bairros mais periféricos, que trabalhariam perto de casa, reduzindo o tempo com deslocamentos. Outros eixos sugeridos envolvem o entorno da Avenida Príncipe de Gales, na região da Faculdade de Medicina do ABC, e o da Avenida dos Estados.

Outra aposta para o desenvolvimento econômico de Santo André está nas startups. “Devemos apostar na indústria limpa, 4.0, que precisa de pouco espaço, pois está em uma sala, na internet”, destaca.

PROTAGONISMO

Nogueira apontou, ao Diário, a falta de protagonismo da Câmara na última legislatura. “Assuntos estratégicos e de segurança por exemplo, foram pouco debatidos. Os vereadores não podem ser meros carimbadores. Há no Legislativo uma comissão de Segurança, mas eu nunca vi uma audiência ou discussão para aumentar o efetivo de policiais”, diz.

Nogueira garante ser essencial ouvir o Terceiro Setor, “que tem bons projetos em andamento e precisam ser fomentados para reduzir desigualdades”, além de chamar a população para discutir o orçamento.