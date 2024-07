PL de São Bernardo aciona Justiça por propaganda antecipada de Flávia Morando

O diretório do PL de São Bernardo entrou com ação contra a pré-candidata a prefeita Flávia Morando (União Brasil) e seu tio, o prefeito Orlando Morando (PSDB), por causa de suposta propaganda eleitoral antecipada. A peça menciona a participação da unionista em uma live de seu tio, na qual foram abordados os feitos da gestão tucana no município.

A live mencionada na ação foi transmitida nas redes sociais de Orlando Morando em 4 de julho, dia seguinte ao lançamento do livro SBC – Prefeitura de Entregas e Resultados, que traz as principais ações do governo tucano ao longo dos últimos sete anos e meio de mandato. A publicação possui 470 páginas, divididas em 18 capítulos, e teve investimento público de R$ 105 mil.

Sem Flávia, Morando iniciou a live falando sobre o livro e algumas iniciativas citadas no documento. Com quase cinco minutos de transmissão, segundo a representação, o prefeito faz menção às eleições deste ano, indica a candidatura que terá seu apoio – a de Flávia – e passa a atrelar a sobrinha aos feitos da gestão. Logo em seguida, a pré-candidata começa a participar da live junto do tio.

Outro ponto citado pela ação é o fato de Morando entregar à sobrinha um exemplar do livro de propaganda de sua gestão em São Bernardo. No entendimento do PL, a pré-candidata usou as conquistas destacadas pelo prefeito para se beneficiar na corrida eleitoral.

“É possível ver como a pré-candidata, que jamais exerceu qualquer cargo na administração pública, se vincula às obras e aos feitos listados, como se percebe, por exemplo, aos 14 minutos e 55 segundos de vídeo, quando fala das habitações ‘que a gente vai entregar (no bairro Jardim Laura)’, ou quando fala, aos 15 minutos e três segundos, que ‘a gente vai ligar Pinheirinho e Represa ao Orquídea’”, argumenta o diretório do PL na ação.

Procurada pelo Diário, Flávia Morando não se manifestou até o fechamento desta edição. No entanto, o Diário constatou que a live do dia 4 de julho foi apagada das redes sociais de Orlando Morando.

OUTRAS AÇÕES

Estreante na corrida eleitoral, Flávia Morando tem sido alvo de várias ações na Justiça por propaganda eleitoral antecipada. Segundo consta no portal do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), há pelo menos oito representações contra a pré-candidata.

Entre as ações, chama atenção a movida pela federação PSDB/Cidadania, sendo um desses partidos o do próprio tio de Flávia e prefeito de São Bernardo, Orlando Morando. A peça menciona outdoors espalhados pelo município promovendo a imagem da unionista, além da presença da imagem do ex-vereador Admir Ferro (União Brasil), cotado para compor a chapa com Flávia como pré-candidato a vice-prefeito – ao Diário, Admir alegou ser o responsável pelos outdoors e negou a possibilidade de ser vice.