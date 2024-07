Robert Downey Jr. retorna à Marvel como Doutor Destino

Se você ficou triste com o fim da jornada do Homem de Ferro no universo cinematográfico da Marvel, saiba que agora você pode ter um gostinho de felicidade com a volta de Robert Downey Jr. à MCU! É isso mesmo! O ator irá retornar como o personagem Doutor Destino, como foi divulgado durante a Comic-Con de San Diego.

O artista apareceu mascarado, escondendo o rosto e deixando os fãs ansiosos para descobrirem quem estava escondido. Em poucos minutos ele deu um passo para frente e mostrou o rosto, confirmando quem estará na história e levando o público à loucura.

É importante lembrar que os próximos longas vão se chamar Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas. Os filmes marcam também a volta dos diretores Joe e Anthony Russo, que já dirigiram quatro filmes da Marvel.

Nas redes sociais, Robert Downey Jr. também confirmou a notícia e agitou com a legenda:

Nova máscara, mesma missão.