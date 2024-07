Príncipe William quebra tradição de Rei Charles III e deixa de declarar impostos

Nervos à flor da pele! Príncipe William decidiu trilhar caminhos diferentes aos de seu pai, o Rei Charles III. O filho mais velho do monarca não quer mais declarar seus impostos, quebrando uma tradição que Charles faz há mais de 30 anos.

William não quis declarar o valor do último ano fiscal, mas pagou os impostos de 2023-2024. Além disso, segundo biógrafo da realeza, Robert Jobson, William e Charles se desentenderam por conta do uso de um helicóptero da família. Segundo o autor, Charles se incomoda com o fato do filho voar de helicóptero constantemente, algo que sua mãe, a Rainha Elizabeth II, também não gostava, já que um piloto contratado por ela morreu em 1967 em um acidente.

O biógrafo afirma que o rei entregou um documento que informa William sobre todos os riscos da viagem e que o filho tem que assumir total responsabilidade por isso.

A revista People afirmou que o Palácio de Buckingham possui preocupações sobre a segurança de toda a família real:

O [Palácio] leva em consideração a segurança e proteção de outros quando escolhe os meios mais apropriados de viagem para a família real. [...] O Palácio avaliou o risco de os familiares voarem juntos, em comparação com uma política que implementa meios de viagem diferentes para um ou mais membros da família do príncipe e da princesa de Gales.