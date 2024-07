Leclerc mostra surpresa ao conquistar a pole no GP da Bélgica de F-1: 'Não esperava'

Charles Leclerc não esperava ter conquistado a pole position no GP da Bélgica de Fórmula 1 neste sábado. O monegasco afirmou que a chuva foi essencial para colocar a Ferrari no primeiro lugar do grid. Ele foi o segundo mais rápido do dia, mas Verstappen, que liderou o treino classificatório, sofreu uma punição de dez posições por trocar a unidade de potência.

"Exatamente igual ao ano passado. É bom. Eu definitivamente não esperava isso neste fim de semana. Obviamente, com as condições complicadas, pudemos fazer algo acima das expectativas. Portanto, é um bom dia para a equipe. Agora precisamos nos concentrar para amanhã e ver o que acontecerá quando a chuva passar", disse o piloto.

Leclerc foi realista ao falar sobre sua expectativa se a pista estivesse em condições normais. "Sem essa chuva, provavelmente o quinto luar seria a posição pela qual brigaríamos, principalmente com a Mercedes. Só que a chuva nos ajudou um pouco. Mas não vou reclamar da volta no Q3, e é bom estar novamente à frente do grid. Agora temos de finalizar isso amanhã (domingo)", completou.

Sobre segurar a primeira posição, o piloto da Ferrari foi franco. "Não é o primeiro lugar mais fácil de se manter na primeira volta aqui, mas veremos. Cada largada é diferente e então, quando estiver amanhã pela Eau Rouge, verei qual é a melhor coisa que posso fazer. Obviamente tentarei manter esse primeiro lugar."

Seu companheiro de equipe, Carlos Sainz não conseguiu impor o mesmo ritmo e acabou terminando na sétima posição. O espanhol reclamou do composto de pneu usado no Q3.

"O último jogo de pneus não funcionou, pois me deu menos aderência do que o que eu usei antes. Não sei o motivo. Talvez eu tenha me preparado mal. É uma pena, pois estragou uma classificação que estava indo bem", disse.

Leclerc ocupa o terceiro lugar do Mundial de Pilotos, com 162 pontos, atrás de Verstappen (265) e Norris (189). Sainz é o quarto, com 154. Os pilotos voltam às pistas neste domingo, às 10h (horário de Brasília).