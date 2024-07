Raissa Barbosa expõe suposto relacionamento abusivo e publica registros, mas ex nega e rebate

Raissa Barbosa já havia contado há algum tempo que viveu um relacionamento abusivo no passado e, dessa vez, decidiu expor outro namoro que teria envolvido brigas violentas, discussões e ameaças. Na noite da última sexta-feira, dia 26, e manhã deste sábado, dia 27, a influenciadora decidiu expor provas de sua história.

Segundo informações do jornal O Dia, a ex-A Fazenda abriu uma live no Instagram, onde expôs os supostos crimes e mostrou áudios, vídeos e fotos dos momentos de brigas e discussões.

Um pouco mais tarde, Raissa foi aos Stories para deixar tudo registrado nas redes sociais. Antes de publicar as possíveis provas, ela explicou:

- Eu passei por violência doméstica, violência física, violência psicológica. Eu demorei muito tempo para falar sobre isso porque eu estava com muita vergonha, mas não tem como deixar para lá. Não tem como passar por essa situação e não expor, porque a Justiça não faz nada.

A influenciadora explicou que já fez o registro de boletim contra o suposto agressor, mas as autoridades não tomaram medidas protetivas contra o mesmo. Foi então que ela mostrou registros de momentos que os dois brigaram, discutiram e o ex-namorado teria sido agressivo.

Em algumas fotos e vídeos, Raissa aparece com machucados e marcas avermelhadas pelo corpo. Nas legendas, ela contou todas as situações, inclusive quando o ex-namorado teria escondido facas na gaveta ao lado da cama, fazendo supostas ameaças.

Durante muito tempo, sofri em silêncio enquanto era constantemente descredibilizada por um agressor que usava meu diagnóstico de borderline como uma arma contra mim. Este agresso, prevendo o que poderia acontecer, começou a me gravar, não para proteger a verdade, mas para distorcer os fatos a seu favor. Cansada de ser caluniada, comecei a gravá-lo também.

No longo texto, Barbosa expõe que o ex teria sido violento com a mãe de seu filho também, mas ela nunca teve coragem de denunciá-lo, por medo. A influenciadora não chegou a mencionar o nome do ex em questão, mas voltou para contar outra história, onde ela também teria sido violenta, por conta de seu diagnóstico de borderline.

Raissa disse que os dois discutiram durante uma viagem no fim do ano, quando ela questionou o que ele estaria fazendo no celular. Irritada com a falta de resposta, a influenciadora tomou o aparelho das mãos do ex e se escondeu debaixo da cama. Foi nesse momento que ela diz ter tido um surto e começou a imaginar que alguém estava batendo nela:

- Eu sabia que ninguém estava me batendo. Sabia que não era ele. Era coisa da minha cabeça. Mas eu não agredi ninguém. Era uma loucura da minha cabeça.

Foi nesse momento que Raissa disse, pela primeira vez, o nome de Renan Supriano e expôs outras situações envolvendo amigos que teriam ficado ao lado do ex. Ao ver seu nome envolvido, Renan decidiu se pronunciar, também nas redes sociais:

Estou tão surpreso quanto todos. Não por ela, porque dela eu já esperava isso ou coisa pior... Mas surpreso como é fácil criar uma história, para difamar e caluniar uma pessoa às custas de se autopromover e buscar visibilidade em rede social.

Renan disse não ser uma pessoa pública e que não entende muito das redes sociais, mas sempre ouvia que a ex-namorada queria voltar para a mídia. Nos Stories, ele contou sua versão da viagem de fim de ano com Raissa:

Ela agrediu uma mulher e alguns amigos no réveillon de Mil Sorrisos com o intuito de sair em todas as páginas de fofoca. Lá no Nordeste eu fui vítima das diversas agressões físicas por parte dela e mais de 15 pessoas são testemunhas e presenciaram, eu jamais revidei, muito pelo contrário, sempre a ajudei e tentava ter compreensão por conta do diagnóstico psiquiátrico dela.

O diagnóstico em questão se refere ao borderline, que é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos, flutuações extremas de humor e impulsividade. O transtorno requer acompanhamento psiquiátrico e medicações controladas.

Renan ainda expôs um vídeo, após ter supostamente socado pela influenciadora. Os dois discutem e Raissa nega que tenha o agredido. Da mesma forma que a ex-A Fazenda compartilhou diferentes Stories com supostas provas, Supriano fez o mesmo.

Renan publicou fotos, vídeos e prints de conversas com Raissa, onde ela envia fotos de marcas em seu corpo e escreve:

Temos que maneirar.

Supriano responde dizendo:

Temos, amor. Você é masoquista e eu sou sádico.

Nas mensagens, eles se referem a uma relação sexual envolvendo manobras perigosas e que podem deixar marcas na pele. Renan ainda acusou Raissa de fazer o uso de drogas ilícitas e, por esse motivo, teria surtos violentos contra ele.